Oasport.it - Sci alpinismo, De Silvestro sesta e Nicolini nono nelle vertical dei Mondiali

Leggi su Oasport.it

Si sono disputate le provedella categoria senior dei2025 di sci, in corso a Morgins, in Svizzera: in casa Italia nella gara femminile si registra il sesto posto di Alba De, mentre in quella maschile arriva la nona piazza di Federico.Nellafemminile si impone la francese Axelle Gachet Mollaret, prima con il tempo di 22’24?9, che rifila 41?1 alla svedese Tove Alexandeon, seconda, mentre il bronzo va all’austriaca Sarah Dreier, terza. Giù dal podio le due svizzere di categoria under 23 Thibe Deseyn, quarta a 1’58?7, e Caroline Ulrich, quinta a 2’12?5, mentre Alba Desi classificaa 2’13?2. Giulia Compagnoni chiude ottava a 2’20?3, mentre Lisa Moreschini si piazza 13ma a 2’49?3. Più staccate Ilaria Veronese, 17ma e Noemi Junod, 18ma, la quale termina quinta tra le under 23.