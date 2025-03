School Experience riparte il l festival itinerante di Giffoni | tappe a Pagani e Nocera Inferiore

Leggi su Ildenaro.it

4 ritorna in Campania. Dopo l’appuntamento di metà febbraio a Montescaglioso, in provincia di Matera, ildifa tappa ae a. Saranno i due comuni dell’agro nocerino-sarnese ad ospitare la selezione di film che permette di vivere un viaggio attraverso storie di avventura, amicizia e crescita ai giovani di tutta Italia.Organizzato dall’Ente Autonomoe realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito, iloffre agli studenti delle scuole primarie, secondarie e dell’infanzia l’opportunità di vivere un’esperienza didattica coinvolgente e formativa.