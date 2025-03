Lanazione.it - Schettino, slitta ad aprile l’udienza per l’ex capitano della Costa Concordia

Grosseto, 4 marzo 2025 – Il rinvio al prossimo 8dell'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma segna una nuova pagina per Francesco, ex comandante, noto per essere stato condannato a 16 anni di reclusione a seguito del drammatico naufragio al Giglio. La richiesta, inoltrata dal suo legale Paola Astarita, mira ad ottenere perun regime di semilibertà. Questomento dell'udienza, originariamente fissata per oggi 4 marzo, è dovuto alla necessità di assegnare il caso a un nuovo relatore, fattore che comporta l'aggiornamento dell'evento giudiziario. Attualmente detenuto a Rebibbia,attende la decisione dei giudici che potrebbe consentirgli di lavorare al di fuori del carcere. Naufragiochiede la semilibertà.