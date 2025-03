Ilfattoquotidiano.it - Schettino potrebbe lavorare in Vaticano: così chiede la semilibertà. “Si potrebbe occupare di digitalizzazione del patrimonio culturale”

essere inil prossimo futuro di Francesco, l’ex comandante della Costa Concordia, la nave da crociera che la sera del 12 gennaio 2013 finì contro gli scogli dell’isola del Giglio. Gli avvocati dell’ex capitano hanno chiesto il regime dicheessere applicato attraverso un lavoro alla Fabbrica di San Pietro per occuparsi, nell’ambito del progetto “Seconda Chance“, didel. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha rinviato la decisione all’8 aprile: la decisione era attesa per oggi, 4 marzo, ma l’udienza è stata aggiornata perché è cambiato il giudice relatore. Tutto rimandato, dunque, pere la sua legale Paola Astarita, che giorni fa si augurava vincesse “non il mio assistito, ma il diritto”.si trova in carcere, nel penitenziario di Rebibbia, dal 13 maggio 2017, dove sta scontando una condanna a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo – 32 le vittime del naufragio – lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell’imbarcazione.