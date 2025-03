Secoloditalia.it - Schettino non torna a bordo, vuole espiare il resto della pena in Vaticano

È stata rinviata all’8 aprile l’udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma che dovrà decidere sulla richiesta di accesso al regime di semilibertà avanzata dall’ex comandanteCosta Concordia Francesco. Lo ha riferito l’avvocato Paola Astarita, difensore di, condannato nel 2017 in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragionave da crociera avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio in cui morirono 32 persone e centinaia rimasero ferite. A far scattare il rinvio dell’udienza di oggi è stato il cambio del giudice relatore.Nel caso in cui i giudici dovessero accettare la richiesta di semilibertà presentata da Francesco– la decisione è stata rimandata al prossimo 8 aprile – l’ex comandanteCosta Concordia potrebbe avere un contratto di lavoro con la Fabbrica di San Pietro per occuparsidigitalizzazione del patrimonio culturale.