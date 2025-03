Schettino deve aspettare per la semilibertàslitta l’udienza L’offerta per lavorare in Vaticano Perché può uscire dal carcere

Leggi su Open.online

Dovrà attendere ancora Francescoper sapere se otterrà o meno la semilibertà dal tribunale di Sorveglianza di Roma. Ancora una volta c’è stato un rinvio del, in questo caso all’8 aprile. La decisione è slittataè cambiato il reattore, per cui il nuovo magistrato dovrà studiare dall’inizio un fascicolo tutt’altro che semplice. L’ex comandante della Costa Concordia è stato condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia dell’Isola del Giglio.puòdalsi trova dal 2017 recluso neldi Rebibbia, da dove si è collegato per la breve udienza a porte chiuse. L’ex comandante ha già scontato più della metà della pena. Perciò ha maturato i requisiti per chiedere misure alternative al. La sua avvocata, Paola Astratta, ha chiesto la concessione di semilibertà.