Agi.it - Schettino chiede la semilibertà, potrebbe lavorare in Vaticano

Leggi su Agi.it

AGI - E' slittata al prossimo 8 aprile l'udienza - inizialmente fissata oggi davanti al tribunale della Sorveglianza di Roma -, per Francesco, l'ex comandante della Costa Concordia che ha chiesto di poter accedere al regime didopo aver scontato buona parte della condanna a 16 anni e un mese di reclusione per la tragedia all'isola del Giglio (32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio decedute nel naufragio della nave avvenuto tra il 13 e il 14 gennaio 2012). L'udienza è stata aggiornata perché è cambiato il giudice relatore. L'istanza al tribunale è firmata dal difensore di(attualmente detenuto a Rebibbia), l'avvocato Paola Astarita che ha presentato la richiesta indicando come opportunità di lavoro la Fabbrica di San Pietro per occuparsi della digitalizzazione dei documenti dell'archivio