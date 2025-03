Iltempo.it - Schettino chiede la semilibertà e spunta l'ipotesi di un lavoro in Vaticano

È slittata al prossimo 8 aprile l'udienza per Francesco, l'ex comandante della Costa Concordia che ha chiesto di poter accedere al regime didopo aver scontato buona parte della condanna a 16 anni e un mese di reclusione per la tragedia all'isola del Giglio (32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio decedute nel naufragio della nave avvenuto tra il 13 e il 14 gennaio 2012). Se i giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma decideranno di concedergli la, l'ex comandante potrebbe uscire dalla struttura penitenziaria per andare a lavorare alla digitalizzazione di testi sacri per il. Il difensore diha infatti presentato la richiesta all'associazione 'Seconda Chance' che si occupa di reinserimento dei detenuti nel mondo dele che ha un protocollo con la Santa Sede, ricevendo disponibilità per la digitalizzazione di documenti per la Fabbrica di San Pietro.