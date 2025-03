Dayitalianews.com - Schettino chiede la semilibertà e spunta l’ipotesi di un lavoro in Vaticano

L’udienza per Francesco, ex comandante della Costa Concordia, è stata posticipata all’8 aprile.ha richiesto l’accesso al regime didopo aver scontato gran parte della pena di 16 anni e un mese di reclusione, inflitta per il naufragio avvenuto tra il 13 e il 14 gennaio 2012 al largo dell’Isola del Giglio, in cui persero la vita 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Se il tribunale di Sorveglianza di Roma accoglierà la richiesta, l’ex comandante potrebbe lasciare il carcere per lavorare alla digitalizzazione di testi sacri per il.L’avvocato di Francescoha inoltrato la richiesta all’associazione “Seconda Chance”, specializzata nel reinserimento lavorativo dei detenuti e partner della Santa Sede, ottenendo la possibilità di impiegarlo nella digitalizzazione di documenti per la Fabbrica di San Pietro.