Dayitalianews.com - Scavalca la recinzione di un edificio e cade in un pozzo di oltre 5 metri: 59enne perde la vita sul colpo.

Leggi su Dayitalianews.com

Nella mattinata di oggi, martedì 4 marzo, un uomo di 59 anni è deceduto dopo essere precipitato in unprofondo più di cinquenel comune di Nave, in provincia di Brescia. La caduta si è rivelata fatale, provocandone la morte immediata.Stando a quanto riferito dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11:00 di questa mattina. I soccorritori sarebbero arrivati sul posto alle 11:32 con un’ambulanza e un’automedica. Sul luogo dell’accaduto sono stati inallertati i carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia e i vigili del fuoco di Brescia.Stando alle prime ricostruzioni, ilsarebbe caduto in unndo laa seguito dell’impatto. Restano ancora da chiarire le ragioni che lo avrebbero portato apassare ladella struttura, finendo poi nello scolmatore di un corso d’acqua, profondocinque