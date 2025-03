Secoloditalia.it - Scarcerato Luca Traini: ferì 6 nordafricani dopo la morte di Pamela Mastropietro

È stato7 anni, il 36enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 feri’ 6a Macerata dicendo di aver agito per vendicare ladi. Lo riporta ‘Cronache Maceratesi’, ricordando cheera stato condannato a 12 anni per strage e che, ora, il tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta della difesa di affidamento in prova ai servizi sociali.L’avvocato Sergio Del Medico, difensore di, ha commentato sottolineando che “ha dimostrato una revisione critica in cui ha compreso l’enormita’ del gesto che ha compiuto e il danno e il dolore che ha causato. Ha mostrato impegno e passione in tutte le attività che gli sono state affidate in carcere. Intende anche risarcire le persone che ha ferito”.In carcereha iniziato a scrivere poesieDa circa due anni il 35enne, che in carcere ha frequentato diversi corsi e ha partecipato anche una gara di poesia, poteva dedicarsi anche al lavoro con un’azienda agricola nei pressi del carcere anconetano di Barcaglione, a custodia attenuata, dove svolgeva mansioni di pastore di pecore.