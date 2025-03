Agi.it - Scarcerato Luca Traini: andrà ai servizi sociali. Nel 2018 sparò a 6 nordafricani a Macerata

AGI - È statodopo 7 anni, il 36enne di Tolentino che il 3 febbraioferì 6, sparando da un'auto in corsa, gettando nel panico l'intera cittadina. Alla base del gesto, stando alle affermazioni dell'uomo, la vendetta per la morte di Pamela Mastropietro trovata morta pochi giorni prima in due trolley proprio nella provincia marchigiana. Per il delitto Mastropietro è stato condannato all'ergastolo un nigeriano di 36 anni, Innocent Oseghale. A riportare la notizia della scarcerazione diè 'Cronache Maceratesi', ricordando cheera stato condannato a 12 anni per strage e che, ora, il tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta della difesa di affidamento in prova ai. L'avvocato Sergio Del Medico, difensore di, ha commentato sottolineando che "ha dimostrato una revisione critica in cui ha compreso l'enormità del gesto che ha compiuto e il danno e il dolore che ha causato.