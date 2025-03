361magazine.com - Scappa col bottino: i soldi raccolti dalle fan di Tommaso erano per gli aerei da inviare al Grande Fratello

Un uomo ha finto una raccolta per quattroche dovevano servire perdei messaggi aFranchi che si trova come concorrente alUn uomo è sparito con unpari a 5.200 euro.che sarebbero dovuti servire addei messaggifan aFranchi, concorrente del. A renderlo noto è il profilo ufficiale dell’idraulico toscano. Per l’accaduto è stato chiesto l’intervento dei carabinieri.Leggi anche–> Can Yaman torna in tv in prima serata su Canale 5Ecco cosa ha scritto il team di: “Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gliperche ci è stata comunicataAdmin dei profili Fans diFranchi. Siamo venuti a sapere che il signor *******, Admim del profilo sotto riportato, l’uomo si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4perFranchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi