Juventusnews24.com - Sara Gama: «La Juventus Women ha eliminato il PSG, se ripenso a 10 anni fa… Ritiro? Vi avviso io»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24dallaal suo futuro: le dichiarazioni in una lunga intervista della calciatrice bianconeraIl capitano dellae simbolo della Nazionale femminile,, si è raccontata in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.SOPRANNOMI – «Qui alla Juve tante delle ragazze mi chiamano “Pres”, con tutte le cose di politica sportiva che faccio. però Speedy mi è rimasto».DOPO IL MONDIALE 2019 IL CALCIO FEMMINILE È CAMBIATO – «Tanto. Siamo diventate professioniste, è stata la prima pietra, andava messa. Che ora ci sia un problema di ricavi è evidente, ma io considero il calcio femminile un po’ come una start-up: all’inizio la devi finanziare per farla camminare con le sue gambe. C’era gente che guadagnava 500 euro in Serie A, e bisogna considerare che il calcio è un lavoro usurante.