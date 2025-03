Ilprimatonazionale.it - Sapienza, attacco antifascista in stile mafioso: “Mi hanno caricato in cinque”

Roma, 4 mar – Oggi all’Universitàdi Roma si è verificata l’ennesimoda parte dei collettivi antifascisti ai danni di altri studenti: è successo davanti alla sede di Scienze Politiche. Un copione già visto, ma che non fa mai abbastanza notizia a causa delle coperture mediatiche di cui questi “ribelli” godono.inAbbiamo raccolto la testimonianza di un ragazzo, il cui nome ed età manterremo riservato a causa delle minacce ricevute, sopraggiunto ad un banchetto di Azione Universitaria attivo fuori da Scipol. Lui non fa politica con la sigla della destra universitaria, ma per salutare un amico si è ritrovato coinvolto in unin pieno. Si sono presentati in venti per cacciare via gli studenti di AU, in maniera rocambolesca, strappando via la bandiera del gruppo dal banchetto e costringendo il presidio della Digos ad intervenire per separare la ressa.