Sanremo: Procedura Aperta per l'Organizzazione del Festival della Canzone 2026-2028

La Giunta diha approvato, nel pomeriggio, la delibera relativa all'indizioneper l'individuazione del partner per l'e la trasmissione, in chiaro, delItaliana per le edizioni, 2027 e, con eventuale proroga per un massimo di due anni. La delibera giunge dopo mesi di lavoro, con l'amministrazione impegnata a predisporre gli indirizzi per la manifestazione d'interesse con l'ausilio di una commissione interna a seguitosentenza del Tar che impediva dalla prossima edizione dell'affidamento diretto alla Rai. Lasi svolgerà in due parti: la prima (selettiva) riguarderà la pubblicazione di un avviso pubblico per individuare il partner; la seconda (negoziale) consentirà di negoziare i termini finaliconvenzione direttamente con il partner individuato.