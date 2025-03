Romadailynews.it - Sanita’: San Camillo, per Festa donna 100 prestazioni ginecologiche aggiuntive per tutto marzo

L’Ospedale SanForlanini ha deciso di festeggiare ladellaoffrendo un gesto di cura e attenzione alle donne: peril mese disaranno disponibili 100specialistichein ambito ginecologico-ostetrico.Le pazienti potranno scegliere di anticipare una prestazione già prenotata o prenotarne una nuova, inviando una mail il giorno dell’8. Il costo sarà quello previsto dal ticket e le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.L’Ospedale SanForlanini offrespecialistiche per la salute femminile in occasione delladella, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa. Il direttore generale Angelo Aliquo’ sottolinea l’impegno concreto per offrire visite, ostetriche, uro, per infertilità, menopausa, colposcopie, isteroscopie, ecografiee ostetriche, flussimetria e 3D.