Sanita': inaugurata oasi Wwf in ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Passoscuro

Il messaggio della natura raggiunge i luoghi più bisognosi, seguendo l’insegnamento del defunto fondatore del Wwf Italia, Fulco Pratesi. Oggi, presso l’di, Fiumicino, è stato aperto uno spazio naturale che promuoverà il contatto con la natura all’interno dei percorsi di cura dei giovani pazienti.Questa iniziativa, promossa dal Wwf, offre un’opportunità unica per i pazienti e le loro famiglie di godere di momenti di tranquillità e socializzazione. Questa è la quintaincreata in collaborazione con il Wwf, dopo le precedenti realizzate a Palermo, Bari, Padova e Napoli.L’diè una zona verde dotata di alberi, giardini per le farfalle, siepi, uno stagno, piante aromatiche, casette per uccelli e mangiatoie. Gli spazi sono progettati non solo per scopi educativi, ma anche terapeutici.