Sanita': fondazione Gimbe, nel Lazio mancano 254 medici di famiglia

Nel254dina generale (Mmg), secondo l’ultimo rapporto della. Idi, che hanno mediamente 1.279 assistiti all’1 gennaio 2024 (rispetto alla media nazionale di 1.374), superano il massimale di 1.500 assistiti dal 48,7%. Questa situazione critica è dovuta ad una riduzione del 12,3% deidinella regione tra il 2019 e il 2023, mentre a livello nazionale la media di riduzione è del 12,7%. Secondo la stima di, che considera un medico di base ogni 1.200 assistiti come ottimale, nel254di base. Inoltre, nel 2024 il numero di candidati al concorso nazionale per il corso di formazione inna generale è stato superiore ai posti disponibili, con 81 candidati in più (48% in più) rispetto alle borse finanziate, rispetto alla media nazionale di -15%.