San Siro Inter e Milan inviano il piano al Comune Sala | Vendiamo entro l’estate

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sta per arrivare un punto di svolta sulla questione stadio di San. Nella giornata di oggi, martedì 4 marzo,invieranno ildi fattibilità aldio per l’acquisizione dell’impianto sportivo Giuseppe Meazza e delle aree adiacenti. Su questo snodo fondamentale èvenuto il sindaco Beppesu San: “Ecco i prossimi passi”Non una vera sorpresa, anche perché gli obiettivi dei due club meneghini erano chiari da tempo: lo stadio di Sanin co-proprietà, con l’acquisizione dell’impianto e delle aree adiacenti dalle mani deldio. Un obiettivo che, come era stato già accennato a inizio anno, dovrebbe essere raggiuntoquesta estate.Il primo passo fondamentale dovrebbe arrivare in giornata.presenteranno un documento in cui viene illustrato ildi fattibilità per l’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e della zona circostante alla Scala del Calcio.