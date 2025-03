Noinotizie.it - San Severo: gambizzazione, un arresto Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Nelle prime ore del 28 febbraio 2025 idella Compagnia di Sanhanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino sanseverese, accusato di lesioni personali aggravate e detenzione illecita di arma da fuoco. Secondo le indagini, condotte dai militari dell’Arma, emergevano gravi indizi di reità confronti arrestato il quale, nell’aprile del 2024, per cause in corso di accertamento, esplodeva, nei pressi di un noto bar della zona, 6 colpi d’arma da fuoco nei confronti di un conoscente – colpendolo agli arti inferiori – per poi darsi alla fuga. Fortunatamente per il malcapitato, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, le conseguenze sono state lievi.