‘San Pio’ open day di dermatologia | appuntamento venerdì 7 marzo

Tempo di lettura: 2 minuti L’AORN San Pio di Benevento in prima linea per il trattamento delle patologie dermatologiche croniche come Psoriasi, Vitiligine, Alopecia Universale e Dermatite Atopica. La UOSD diè centro prescrittore autorizzato dalla Regione Campania per i farmaci “Farmaci Biologici o biotecnologici”.Daypresso gli ambulatori ubicati al primo piano del Padiglione Rummo dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Accesso libero fino ad esaurimento posti. L’ Ambulatorio di malattie Dermatologiche immunomediate è attivo ogni martedì previa prenotazione al CUP.La diffusione della vitiligine riguarda l’1-2 % della popolazione, ma è una malattia sotto-diagnosticata sia perché diversi malati non si recano dal medico per vergogna sia perché spesso i medici la sottostimano pensando sia un problema minore solo estetico.