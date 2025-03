Romadailynews.it - San Camillo, Festa della Donna: contro le liste d’attesa un percorso agevolato per le donne

L’Ospedale SanForlanini offre unper le: 100 prestazioni ginecologiche per il mese di marzoCombattere le lunghee aumentare gli slot disponibili per le prestazioni più richieste: l’Ospedale SanForlanini ha deciso di offrire un gesto concreto di cura e attenzione allein occasione. Per tutto il mese di marzo, il dipartimento Salute-Bambino del nosocomio romano metterà a disposizione 100 prestazioni specialistiche aggiuntive in ambito ginecologico-ostetrico, che verranno erogate nello stesso periodo. Le pazienti potranno scegliere se anticipare una prestazione già prenotata al SanForlanini attraverso il Recup (numero verde regionale) oppure prenotarne una nuova.La prenotazione sarà possibile esclusivamente nella giornata dell’8 marzo, scrivendo alla mail marzoalsan@gmail.