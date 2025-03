Sport.quotidiano.net - Samyn Classic 2025, debutto vincente per Van Der Poel

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 4 marzo– Della stagione di ciclocross, con tanto di settimo Mondiale vinto, è stato il dominatore assoluto: Mathieu Van Dercomincia benissimo anche l'annata su strada, aggiudicandosi la, la sua corsa d'esordio. Le dichiarazioni di Van DerL'olandese sale così a 51 successi in carriera, che relega a un altro secondo posto, dopo quello alla Omloop Het Nieuwsblad, Paul Magnier, con Alessandro Romele, ottavo, come migliore degli italiani. E dire che la capatina del corridore dell'Alpecin-Deceuninck in Belgio è stata decisa quasi all'ultimo secondo dopo che il programma iniziale, comein stagione, prevedeva la Tirreno-Adriatico. Mai improvvisata fu più felice: dopo 199 km, Van Dervince lo sprint di Dour, mandando al contempo un bel messaggio ai rivali per lehe.