Tpi.it - Salvini: “Per me l’interesse nazionale prevale su quello europeo”

Leggi su Tpi.it

“Se mi chiedono se per me, fatto salvo che in un mondo ideale dovrebbero coincidere, rispondo che per meitaliano”. Lo ha dichiarato Matteo, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo in un convegno sulla logistica organizzato a Milano da Assolombarda.“L’Italia è in una posizione che le può permettere di dialogare ‘B to B’ con gli Stati Uniti di Trump”, osserva, mentre “se c’è un contenzioso aperto” con gli Usa è“con i tedeschi, figlio del Dieselgate e dell’uso che hanno fatto della moneta unica per ampliare il deficit commerciale con gli Stati Uniti”.“Il deficit commerciale con l’Italia – fa notare il vicepremier leghista – è inferiore adel Vietnam, il vantaggio nostro è che spesso produciamo prodotti di alta gamma, quindi un dazio sull’auto, che non è una buona notizia per nessuno, non impatta per noi”.