Lapresse.it - Salvini: “Italia può dialogare con Trump, con i dazi non siamo suo obiettivo”

“Cosa fare con? Io penso che l’sia in una posizione che le può permettere dicon gli Stati Uniti”. Lo ha detto il vicepremier Matteointervenendo alla nona edizione del convegno Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry a Milano. ”Io penso che un contenzioso aperto ci sia con i tedeschi, ma noi nonl’di. Se l’ottica diè ridurre il disavanzo commerciale, non penso che metteresu prodotti Italo-americani vada in questa direzione”.