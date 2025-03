Lanazione.it - Salvezza diretta. È la strategia più doverosa

Sulle azioni da intraprendere in merito agli sviluppi del "caso Tempestini", la società continua a non rilasciare dichiarazioni. Un "assist" indiretto per la Zenith Prato potrebbe forse arrivare da Reggio Calabria, per un episodio che al netto di alcune differenze presenta una serie di similitudini di fondo. In ogni caso, l’attenzione continuerà ad andare al terreno di gioco: dopo il 3-0 imposto ieri al Fiorenzuola, coach Simone Settesoldi sta preparando il gruppo in vista dell’impegnativa trasferta di sabato con il Ravenna. Il morale è alto: pur nell’incertezza dei risvolti extra-campo legati al tesseramento di Samuele Tempestini c’è la consapevolezza di potersi salvare sul campo. Anche se ogni scenario resta aperto, perché nove società hanno presentato un esposto alla procura federale sulla "vicenda Tempestini" e la procura dovrà quindi indagare.