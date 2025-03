Lanotiziagiornale.it - “Salva-Milano? Un abominio. Aiuta pochi costruttori e danneggia tutti i cittadini”. Parla la senatrice M5S, Sironi

“È mancata la partecipazione delle altre forze politiche, a parte Avs. Si sono defilate, del resto, non sanno che pesci pigliare, perché ilsta diventando una patata molto bollente.”. Parola dellaM5s Elena, organizzatrice della tavola rotonda tenutasi ieri a Roma sulla norma che vuole dare un colpo di spugna all’urbanistica milanese finita sotto la lente della procura. All’incontro, moderato dal giornalista Gianni Barbacetto, hanno partecipato anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli e la saggista Lucia Tozzi., come descriverebbe ila un cittadino che non ha seguito l’intricato percorso della norma e perché dite di no?“È il tentativo di alcuni di intervenire attraverso il potere legislativo su quello giudiziario.