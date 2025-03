Ilfattoquotidiano.it - Salva Milano, Sala contro Conte: “La smetta di dare patenti di progressismo, ce lo ricordiamo per il suo governo con la Lega. Un po’ di pudore”

dice che ilè incompatibile con una forza progressista? Quindi, in altre parole, lui è progressista e io e Giuliano Pisapia siamo stati degli sporchi reazionari. Vorrei ricorche noi italiani lo abbiamo conosciuto nel suo primo atto quando ha fatto uncon lacon un programma che non era esattamente progressista“. Così a Rtl 102.5 il sindaco diBeppereplica a distanza al leader del M5s Giuseppeche ieri, intervenendo alla tavola rotonda sul, ha affossato il provvedimento.“La voglia di ribaltare la realtà c’è sempre – rincara– però, per cortesia, un po’ diladisu chi è progressista e chi no. Ilgiallo-rosso? Quello era undi scopo, ma, ripeto,si è presentato alla politica in quel modo.