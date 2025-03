Rompipallone.it - Salti di gioia per il Napoli: l’annuncio alla vigilia della Fiorentina fa gioire anche Conte

diin casa del: è arrivata la notizia che fadel big match con la.Ilsi sta preparando per scendere in campo contro la, consapevole dell’importanza dell’appuntamento. La squadra divuole approfittare del vantaggio dell’unica partita a settimana che ha rispetto all’Inter (impegnatain Champions League a Coppa Italia) ma sache deve guardarsi le spalle dJuventus.Motivo questo per il quale, l’arrivo di una buona notizia come quella che è sopraggiunta solamente poco fa, può servire per suonare ancora di più la carica. Specialmente in vista di una gara delicata come quella contro la.Ilrinnova uno dei pupilli di: ecco il comunicatoSecondo quanto comunicato dsocietà partenopea: “La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030“.