Salerno interruzione idrica per un intervento di manutenzione straordinaria | tutte le strade interessate

Tempo di lettura: 2 minuti“Al fine di eseguirediin Largo Andrea Sinno incrocio Via Gelso, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 14.00 alle ore 19.00 di Giovedì 06 marzo, alle seguentie traverse limitrofe:Traversa dei GreciVia Pomponio LetoVia Lanzalone n.78Via M. PaganoVia F. SpiritoVia L. Di MarinoPiazza GaldiVia C. CaponeVia BuonserviziVia dei BigiTraversa GrancanoPiazza MarcianoVia A. ConfortiVia F. MordenteVia F. FilziVia U. PepeVia N. SauroVia FioreVia Wenner (Fratte)Via S. de VitaVia dei CasaliCalata S. VitoPiazza O. CoppolaVia B. GaetaVia D’AgostinoVia PelusoVia C. CarducciVia G. TrinconeVia D. CodaVia M. Da DurazzoVia T. SorienteVia C. ForteVia P. CavatoreVia A. NicolodiVia C.