Sale la pressione fiscale: l'Italia di Meloni & C. è il Paese delle tasse e dell'austerity

Una crescita asfittica dello zero virgola, unaalle stelle e il debito pubblico che ri. Il quadro che emerge dai dati Istat sullo stato di salute della nostra economia, dopo due anni di governo, è allarmante.Nel 2024 l’economia italiana è cresciuta dello 0,7%. Nel 2024 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 2.192.182 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente, aggiungendo che in volume il Pil è cresciuto dello 0,7%. Il dato è inferiore alla stima del +1% indicata dal governo nel Piano strutturale di bilancio.L’Istat ha rivisto, invece, al rialzo il tasso di crescita del Pil relativo al 2022, portandolo dal +4,7 al +4,8%. Per il 2023 il tasso di crescita del Pil in volume resta invariato allo +0,7%.alle stelle, debito pubblico in rialzoNel 2024 laè cresciuta di oltre un punto percentuale al 42,6%.