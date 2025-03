Inter-news.it - Sala rivela: «Oggi offerta di Inter e Milan per acquistare San Siro!»

La questione stadio Sanpuò entrare nel vivo. Il sindaco dihato chepresenteranno l’di acquisto.IN ARRIVO – Direttamente dagli studi di RTL 102.5, il sindaco dio Beppehato chepresenteranno ufficialmente la loroper l’acquisizione dello Stadio San. Queste le parole del primo cittadino in radio: «Prima delle scorse vacanze abbiamo provato a convincere le squadre a ristrutturare San, questa è verità storica. Ci hanno lavorato e hanno capito che non si poteva perché troppo costoso. Hanno iniziato ad elaborare altri piani ed esattamente in novembre ci hanno detto: “Bene noi siamoessati all’acquisto di Sane delle aree“. Da lì sono portati dei tavoli tecnici, perché non comprano un prodotto da scaffale perché ci sono da esaminare una serie di cose: vincoli acustici, distanza dalle case, il verde.