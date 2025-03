Perugiatoday.it - Sacred Noise compie dieci anni: si inizia con i Lolo

Primo concerto del 2025 per la rassegna musicaleorganizzata sempre in luoghi di importanza storico-culturale di Perugia e non solo. Per il nuovo concerto si torna infatti, e per la seconda volta, al Teatro Mengoni di Magione dove era andato già in scena nel 2022 il live di Idris.