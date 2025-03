Ilnapolista.it - Sabatini: «Questo alibi che Conte ne ha solo 11 e poi il diluvio non è corretto»

Leggi su Ilnapolista.it

Sandro, giornalista ospite a Pressing, ha espresso la sua opinione su Napoli-Inter. Per il giornalista adesso la favorita per lo scudetto è il Napoli conche non ha affatto una rosa corta.: «Scudetto? Dopo la partita con l’Inter, Napoli difavorito»Le parole dia Pressing:«Scudetto? Dopo la partita con l’Inter, la favorita è il Napoli. Fino a poche partite fa Raspadori, Billing e Gilmour non potevano giocare, ma pure Gilmour è credibilissimo, Raspa nel 3-5-2 fa bella figura.chene ha11 e poi ilnon è. Rigore McTominay? Sì, c’è rigore».La panchina del Napoli comincia a portare punti e spunti (CorSport)Il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini scrive di una panchina del Napoli “ritrovata”. Finalmentepuò contare anche sulle riserve e loro ricambiano con gol e spunti.