Juventusnews24.com - Sabatini fa il “cerchiobottista”: «Juve, contro il Verona è stata una vittoria di affanno e paura. Scudetto? Dopo queste due sfide si faranno i conti»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha parlato dellafaticosa che laha ottenutoil: ecco le sue considerazioniSandrodà un colpo al cerchio e un colpo alla botte della, vittoriosailieri sera. Ecco le sue considerazioni.DI– «Vince la72 minuti di, trascorsi con la sgradita compagnia della contestazione ultrà. Prima della partita, il ds Giuntoli aveva commentato: “I tifosi hanno dimostrato disappunto, sono arrabbiati come lo siamo noi, L’atteggiamento che avranno dipenderà dalla nostra voglia e determinazione di vincere”. Parole molto concilianti nei confronti della curva, magari non tanto affettuose per Thiago Motta, verso il quale la contestazione della vigilia aveva offerto espressioni ben più offensive del semplice “disappunto”».