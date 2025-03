Ilgiorno.it - Saati, fatturato record nel 2024. Settecento euro ai dipendenti per festeggiare il traguardo

Perun anno da, il, chiuso con unche ha superato i 200 milioni di, alladi Appiano Gentile hanno deciso di premiare gli oltre millecon 700in busta paga. Nata ad Appiano Gentile nel 1935,è una società chimico-tessile che produce tessuti tecnici per uso industriale. I suoi prodotti si rivolgono ai mercati della filtrazione, della stampa tessile e serigrafica e della protezione balistica. I suoi filtri, in particolare, hanno una vasta gamma di applicazioni: dall’automotive agli impianti di depurazione, dagli elettrodomestici alla telefonia, dal settore diagnostico medicale a quello alimentare. A ricevere il riconoscimento non saranno solo iitaliani, oltre 450 nelle quattro sedi lombarde (3 in provincia di Como e una nel Milanese), ma anche tecnici e operai degli altri tredici impianti produttivi che l‘azienda ha aperto in Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Corea e Cina.