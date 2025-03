Quotidiano.net - Russia si oppone allo schieramento di peacekeeper europei in Ucraina, afferma Ulyanov

Leggi su Quotidiano.net

Mikhail, rappresentante permanente dellapresso le organizzazioni internazionali a Vienna, hato che Laè categoricamente contrariadiin. Lo riporta la Tass. "L'idea di stazionare ipoteticamenteinè, per usare un eufemismo, altamente discutibile almeno per due motivi. Innanzitutto l'UE è di parte mentre idevono essere imparziali. In secondo luogo, lasicategoricamente".ha anche sottolineato che "i funzionaristanno mettendo il carro davanti ai buoi", quando discutono della questione.