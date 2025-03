Formiche.net - Russia e Cina. Come la minaccia ibrida si è abbattuta sull’Italia

Quello appena trascorso è stato l’anno in cui il tema dellasi è presentato“maggiore violenza” e “maggiore evidenza”, ha dichiarato il prefetto Vittorio Rizzi, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, presentando oggi la Relazione annuale 2024 sulla politica dell’informazione per la sicurezza.A questaviene dato ampio spazio nella relazione annuale. Sempre di più negli ultimi anni. Nel documento di quest’anno c’è anche un’ampia definizione. “Laportata da attori statuali (anche attraverso l’impiego di attori non-statuali che operanoagenti o proxies) mediante una combinazione di attività coordinate e sinergiche in vari domini, fra cui quello diplomatico, dell’informazione, militare, economico/finanziario e intelligence.