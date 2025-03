.com - Run Rome The Marathon e Roma-Cagliari: orari, strade chiuse e bus deviati

toc (Adnkronos) –si prepara a una grandiosa domenica di sport. Il 16 marzo si correrà nella Capitale la 30esima edizione della RunThe, la maratona di. In queste ore, l’amministrazione comunale è però al lavoro per risolvere un problema non da poco: la partita di Serie A tra, prevista allo stadio Olimpico alle 15. Un problema non da poco in termini di ordine pubblico, che va a intersecarsi con le necessità dei quasi 30mila runner che quel giorno arriveranno per correre la gara regina tra le meraviglie della Città Eterna. Il tema è stato affrontato anche da Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi eventi, Turismo e Moda diCapitale, che ha parlato così ai microfoni di RadioSound: “Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega Calcio – ha spiegato Onorato in riferimento alla maratona -.