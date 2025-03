Agi.it - Rubato e ritrovato dopo 50 anni: ecco dove era finito il dipinto ricercato dall'Interpol

AGI - E' forse il più bizzarro caso di collaborazione per risolvere un crimine, di certo il più simile a un buon giallo vecchia scuola: la polizia olandese, un noto detective dell'arte e un gruppi di giornalisti di riviste specializzate sono riusciti a far luce sulla misteriosa scomparsa di undi Pieter Bruegel o Brueghel da un museo polacco, avvenuta 50fa. "Donna con brace",realizzato dal maestro fiammingo-olandese intorno al 1626, scomparve dal Museo nazionale di Danzica nel 1974, durante il governo comunista. Si pensò che fossero coinvolti i servizi segreti polacchi e si temeva che ilrotondo, grande appena 17 centimetri, fosse scomparso per sempre. Ma si è scoperto che l'opera era in realtà custodita in un museo nel Limburgo, nei Paesi Bassi, come ha confermato Richard Bronswijk dell'unità per i reati contro l'arte della polizia olandese.