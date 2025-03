Romatoday.it - Rubati i cavi nel deposito di Portonaccio, slitta l'esordio sulle strade di Roma dei nuovi bus elettrici

Leggi su Romatoday.it

Dovevano entrare in servizio dal 20 gennaio ma ancora non si sono vistidi. Parliamo deibuspresentati, lo scorso 10 dicembre, dal sindaco Roberto Gualtieri. Per renderli completamente operativi serviva terminare i lavori di elettrificazione deldi.