Rottamazione quater: proroga e scadenze 2025. Ecco cos'è

Il 28 febbraioè scaduto il termine per il versamento della prossima rata della Definizione agevolata delle cartelle nella, ma c’è tempo fino al 5 marzo. In considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi, infatti, i pagamenti effettuati entro il 5 marzo. Lo comunica Agenzia delle entrate-Riscossione, fornendo le specifiche di come e dove pagare Vanno utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.In caso di mancato versamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.