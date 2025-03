Sport.quotidiano.net - Romagna vale un gol preso in meno. Il Sassuolo si gode ’capitan difesa’

di Stefano FoglianiOltre a Toljan e Obiang, è l’unico neroverde con più di 15 presenze stagionali a non avere segnato, Filippo, ma è come se segnasse. Nel senso che la sua presenza in campopiù di un gol a partita. Si parla, visto che il centrale marchigiano di mestiere fa il difensore, di gol subiti, la cui media, senza di lui in campo, quadruplica. Forse è solo una coincidenza, ma dopo 28 giornate diventa difficile non dar conto di un dato che la dice invece lunghissima su quanto il centrale – che contro il Pisa ha giocato, con la fascia da capitano al braccio, la sua 16ma gara stagionale – pesi sugli equilibri difensivi dei neroverdi. E se la circostanza era già emersa prima chesi fermasse, causa infortunio, dopo il derby trae Reggiana a fine novembre (con lui in campo 0,6 gol subiti a gara, senza di lui 2 ogni 90’) il rientro del difensore ne ha consolidato lo score, chiudendo a doppia mandata la porta neroverde.