RomaAd Sogei indagato | tentato peculato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.00a Roma perl'Ad di, partner tecnologico del ministero all'Economia e Finanze. L'accusa per Cristiano Cannarsa è die arriva nell'ambito della maxi-indagine in cui mesi fa è stato arrestato per corruzione l'ex Ad Iorio per una mazzetta da 15mila euro. Perquisizioni ad opera della GdF a casa di Cannarsa e negli uffici