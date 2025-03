Cityrumors.it - Roma, ZTL e le truffe: scoperto sistema di illeciti

Indagini mirate svelano un’operazione fraudolenta per violare le ztl a. Un caso emblematico c’è. Scoperti ai “furbetti della ZTL”, un gruppo di persone che, attraverso stratagemmi per alterare le targhe dei veicoli, aggiravano i controlli elettronici per accedere illegalmente alle zone a traffico limitato.La Ztlna divenuta un gioco: sanzioni pesanti Cityrumors.it foto Ansa Grazie alla segnalazione di cittadini e alle indagini condotte dal Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale, è emerso unfraudolento che ha portato a centinaia di accessi irregolari.Ztl a: i casi e le conseguenzeTra i casi emblematici, quello di un uomo di 57 anni che ha modificato con del nastro adesivo la targa di un furgone preso a noleggio, trasformando una “F” in una “E”, per sfuggire alle telecamere di controllo.