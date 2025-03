Sport.periodicodaily.com - Roma.vs Atletico Bilbao: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Entrambe le squadre si giocano la stagione visto che il trofeo continentale è l’unico obiettivo rimasto.vssi giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Attualmente i giallorossi sono una dellepiù in salute d’Europa. Nelle ultime dieci partite giocate in casa sono arrivate ben 9 vittorie e un pareggio. In Europa League il camminò è stato altalenante,ma la squadra di Ranieri ha saputo rifarsi superando il Porto ai playoff.I baschi sono una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo continentale. La squadra di Valverde in Liga è quarta dietro soltanto a Real Madrid,Madrid e Barcellona.