Roma tra campionato e Europa League: l'Athletic Bilbao un esame di maturità

Il match con il Como ha regalato altri tre punti di fondamentale importanza per la, che ha infilato la quarta vittoria consecutiva e l’undicesimo risultato positivo in fila. Con l’arrivo del mese di marzo siamo ormai entrati nella fase decisiva della stagione, quella in cui le partite cominciano a pesare il doppio senza più possibilità di sbagliare. Non solo inci sarà però da correre, con gli ottavi di finale diche incombono contro un Athleticche ci dirà di più riguardo alla competitività dei giallorossi.Quali obiettivi in?Il disastroso inizio di stagione, caratterizzato dai cambi in panchina e da risultati che continuavano a non arrivare, sembravano aver già tagliato fuori ladalla corsa all’. Con Ranieri invece tutto è cambiato e la formazione capitolina ha ingranato partita dopo partita fino a recuperare gran parte dello svantaggio accumulato, arrivando a trovarsi dopo ventisette giornate in ottava posizione, con la possibilità di credere ad un piazzamento importante.