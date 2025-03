Sololaroma.it - Roma, Totti sul nuovo allenatore: “Serve Ancelotti. Gasperini non mi fa impazzire”

In un’intervista rilasciata a Viva El Futbol, il podcast di Adani, Cassano e Ventola, Francescoha parlato di diversi temi, a cominciare da quanto accaduto con Moratti, passando per il possibile prossimodella, fino poi al termine della carriera. Queste le sue parole: “Moratti è un signore, un numero uno, ma le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Sensi non mi ha mai voluto vendere, non sentiva ragioni, si è sempre impuntato. Quindi, in caso, era il contrario: Moratti e l’Inter mi volevano, ma per i Sensi io sono sempre stato incedibile. E questo va detto. Per lui non c’era discussione, così come per me: rimanere a. Questa è la verità”.Riguardo la situazione in casae sul possibiletecnico: “Per vincere lo scudetto aservono grandi allenatori, ma soprattutto grandi giocatori.