Roma: scoperte irregolarita' in discoteca in via di Portonaccio, svolto sequestro preventivo

La polizia interviene in unaper violazione delle norme di sicurezzaNella notte tra sabato e domenica, la polizia di Stato ha eseguito unin unasituata in via di, a.Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato che il locale aveva superato il limite massimo di persone consentite e avevano apportato modifiche non autorizzate alla planimetria. Inoltre, è emerso che alcune uscite d’emergenza erano state rese inutilizzabili.In attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, la polizia ha proceduto con ildella, per garantire la sicurezza dei frequentatori.(RED)